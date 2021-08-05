سنتامين: منجم السكري قدم أداء ماليا وتشغيليا قويا في النصف الأول 2021

قالت شركة سنتامين المالكة بمنجم السكري، إن المنجم قدم أداء ماليًا وتشغيليًا قويًا في النصف الأول، مدفوعًا جزئيًا بتركيزنا المستمر على تحسين التشغيل الكفاءات والإنتاجية، موضحة أن إنتاج الذهب بلغ 204،275 أوقية عند AISC بقيمة 1186 دولارًا أمريكيًا / أونصة، مضيفة: «على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 20٪ في الإنتاج وزيادة بنسبة 32٪ في تكاليف الأوقية المبيعة مقارنةً بالأشهر الستة المقابلة في عام 2020 ("سنوي") ، إلا أن هذه النتائج تتوافق مع إعادة تعيين عمر المرحلة الأولى من الأصول في ديسمبر، وكلا المقياسين التتبع قبل الموعد المحدد لعام 2021، وما زلنا على المسار الصحيح للوفاء بتوجيهات السنة الكاملة».

وأشارت «الشركة» في بيان لها، إلى أن أولوية الشركة القصوى دائمًا حماية صحة ورفاهية القوى العاملة لدينا وحماية أصولنا ومجتمعاتنا المحلية، منوهًا بأنه لا تزال بروتوكولات COVID-19 الخاصة بهم سارية، وأن الشركة لم تتعرض لأي اضطرابات مادية في الإنتاج أو المبيعات أو سلسلة التوريد في السكري أو مشاريع الاستكشاف في غرب إفريقيا.

وتابعت: « يعد العمل بأمان أمرًا بالغ الأهمية لسلوكنا اليومي، وحيث نستهدف مكان عمل خالٍ من الضرر، فقد أبلغنا عن تحسن بنسبة 38٪ في LTIFR في النصف الأول من العام الحالي».

وذكر البيان أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الحالي تقدمًا كبيرًا في أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك الانتهاء من مراجعة محفظتها في غرب إفريقيا والتي حددت Doropo في كوت ديفوار باعتباره منجم Centamin المحتمل التالي، «حصلنا على 3164 كيلومترًا مربعًا من أرض الاستكشاف الجديدة في درع مصر العربي النوبي».

وتابع: «يظل الموظفون محوريين في نجاحنا، ويعد إطلاق Centamin Capability Framework مبادرة رئيسية مصممة لجذب المواهب وتطوير القوى العاملة لدينا لتقديم تحسينات تشغيلية مستمرة، وتعمل سنتامين على بناء ثقافة التحسين المستمر، والأداء المتفوق داخل الحفرة المفتوحة هو مثال رائع على ذلك».

وأوضحت الشركة في بيانها أن برنامج السكري المعجل أزال النفايات لتحسين مرونة التشغيل وتوفير ثقة محسنة في تسليم الإنتاج خلال النصف الأول، «كان أداءنا ممتازًا، حيث قمنا بتسليم مواد قياسية جرى نقلها من أسطول المشغل الخاص بنا، تفوق الفريق في الأداء على الأطنان المجدولة التي جرى نقلها بمقدار 5 مليون طن مقابل 48 مليون طن إجمالي المواد المنقولة للنصف الأول».

وأردف: « ساهمت Capital Ltd، شركة التعدين الخاصة بنا، بإجمالي 2Mt ، والتي تفوقت أيضًا على ميزانيتها حيث قامت بتعبئة المعدات والموظفين بشكل كبير قبل الموعد المحدد وتقديم الإنتاجية قبل الموعد المحدد، انطلاقًا من التركيز على الأداء التشغيلي، ستساعد هذه النتيجة المستدامة في تقديم رؤيتنا لإعادة ضبط السكري بشكل أسرع مما هو مخطط له وبتكلفة منخفضة للأعمال.

وتهدف هذه المبادرات، المدعومة بمرونة ميزانيتنا العمومية، إلى إطلاق قيمة أكبر من السكري، وتحديد فرص النمو والتنويع على المدى القريب والمتوسط ​​وتطويرها عبر المحفظة وتحقيق عوائد ملموسة في نهاية المطاف لمساهمينا، كما تهدف الشركة إلى تعظيم القيمة في منجم السكري أدى تسعير الذهب الملائم وبرنامجنا المستمر للتحكم في التكاليف إلى تحقيق إيرادات أفضل من المتوقع ، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ، وتوليد التدفق النقدي الحر.

و ارتفع متوسط ​​سعر الذهب المحقق بنسبة 9٪ إلى 1799 دولارًا أمريكيًا / أونصة، كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 23٪ في النصف الأول لكنها لا تزال أقل من توقعاتنا المدرجة في الميزانية لهذا العام ولم نشهد ظهور تضخم كبير في التكلفة خلال النصف الأول.

نحن ندير بشكل استباقي إنتاجيتنا وقاعدة تكاليفنا من خلال العديد من المبادرات كجزء من برنامجنا لإزالة 100 مليون دولار من التكاليف خلال الفترة من 2020 إلى 2023.