اختبار القدرات في 4 كليات بجامعة بنها.. رابط التسجيل

أعلنت جامعة بنها حالة الطوارئ، استعداداً لبدء اختبارات القدرات بالجامعة لطلاب الثانوية العامة 2021 الراغبين في الالتحاق بـ4 كليات، هي «الفنون التطبيقية والتربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض».

«الوطن» تستعرض آخر استعدادات الجامعة لبدء اختبارات القدرات والشروط والتعليمات العامه لأداء الاختبارات في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد

نائب رئيس جامعة بنها: الانتهاء من استعدادات اختبارات القدرات

وأكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، الانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.

وأشار نائب رئيس جامعة بنها إلى أن الاختبارات تبدأ يوم السبت المقبل 7 أغسطس الحالي، وتستمر حتى يوم 19 أغسطس وتجرى الاختبارات بـ4 كليات، وهى «الفنون التطبيقية والتربية الرياضية، شعبة البنين وشعبة البنات، وكلية التربية النوعية، شعبة التربية الفنية وشعبة التربية الموسيقية، وكلية التمريض».

لجنة داخل كل كلية لمتابعة اختبارات القدرات بجامعة بنها

وأضاف «سمير» أنه تم تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، مؤكداً توفير كل سُبل الراحة والسلامة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات.

ولفت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً علي سلامة الطلاب داخل لجان اختبارات القدرات ورفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات التى تجرى بها الاختبارات والتأكيد على وجود الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة.

رابط تسجيل اختبارات القدرات بكليات جامعة بنها

وأوضح أنه سيتم تسجيل المواعيد واختبار القدرات للكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنا، كما جرى نشر إرشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات بكليات جامعة بنها

يتم التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 المؤهلة لكليات الجامعة وتحديد موعد أداء الاختبارات عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بالرقم القومي للطالب من هنا.

ويقوم الطالب بالدخول علي صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه من 7 إلى 19 أغسطس المقبل

ويقوم بطباعة إيصال التسجيل

التوجه إلى الكلية المقرر إجراء الاختبار بها قبل الموعد المقرّر له بيوم على الأقل

الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات بجامعة بنها

حدّدت جامعة بنها أوراق أداء اختبارات القدرات كالتالي:

أصل رقم الجلوس وصورة ضوئية منه

صورة البطاقة الشخصية أو صورة شهادة الميلاد بالرقم القومي

طبع الاستمارة من موقع التنسيق

صورة شخصية للطالب

تعليمات النظام في اختبارات القدرات بكليات جامعة بنها

حددت جامعة بنها تعليمات النظام خلال أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 كالتالي:

ارتداء الكمامة والتعقيم من خلال المرور بوابات التعقيم

الحرص على التباعد بين طالب الثانوية العامه والآخرين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد

التزام الطالب بمكان جلوسه داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد

إبلاغ الملاحظ في اللجنة إذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية

إحضار جميع الأدوات الخاصة بالامتحان وعدم تبادلها داخل اللجنة

إحضار زجاجة مياه خاصة بكل طالب

عدم إثارة الشغب داخل اللجنة