حسين الجسمي يطرح أغنية «زايد الثاني».. فيديو

أصدر الفنان حسين الجسمي، من أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، أغنية جديدة من ألحانه وغنائه، بعنوان «زايد الثاني»، واصفاً وبكل فخر في أبيات القصيدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

زايد الثاني يقدمها حسين الجسمي لمحمد بن زايد ال نهيان

يقول في مطلع القصيدة:

الكـرم والمجد والهيبة

فيك وانته ذخر الاوطاني

يا سليل العز والطيبة

يا محقق كل الأماني

فِعل بو خالد نماري به

بالفعل هو زايد الثاني

زيَّن الأوطان ترتيبه

أشهد أنِّـه الـقايد الباني..

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية «زايد الثاني»، مع المايسترو وليد فايد في عملية التوزيع الموسيقي، ومكساج وماستر الأغنية للمهندس جاسم محمد، وقد تم طرح العمل عبر قناة حسين الجسمي في موقع YouTube، من خلال فيديو أعد خصيصا بفكرة جميلة ولقطات مصورة جديدة ومميزة، بالإضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات، وجميع المنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كان حسين الجسمي، طرح منذ أيام، أغنية «حتة من قلبي» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان حسين الجسمي، وتوزيع علي فتح الله.

سبق وتعاون الشاعر أيمن بهجت قمر، مع المطرب حسين الجسمي في عدد من الأغنيات الناجحة، لعل آخرها «بالبنط العريض» عام 2020، التي حققت ما يقرب من 500 مليون مشاهدة، منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».