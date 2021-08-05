تعرف على خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس 2021

يبحث كثيرون عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس 2021، وذلك بعد أن أتاحت شركة الخدمات التجارية البترولية «بترو تريد»، خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للشركة.

وأوضحت الشركة، أن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس 2021 مستمرة حتى يوم 15 في الشهر، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات التسجيل، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس 2021

- أولا لابد من تحميل التطبيق على الهاتف من هنا للأندرويد أو من هنا للـIOS.

- ثانيا خطوة ثانية للبدء في استخدام التطبيق هو إدخال الاسم ورقم التليفون والبريد الإلكتروني وبطاقة الرقم القومي وتعيين كلمة سر، وإدخال رقم المبنى والشارع والدور ثم الضغط على تسجيل.

- ثالثا تحتوي واجهة التطبيق على إدراج القراءة من خلال كاميرا الموبايل ودفع الفواتير وعرض الفواتير المدفوعة واستقبال إخطار من الشركة أو تبادل الرسائل.

- رابعا يمكنك إدراج القراءات لعداد الغاز من خلال كاميرا الموبايل عن طريق تصوير العداد وسيتم إرسال القراءة مباشرة لشركة بتروتريد، ويتم إدارج القراءة يدويًا.

تفاصيل خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال التطبيق

1- يستطيع المواطن من خلال التطبيق تلقي الإخطارات المرسلة من شركة بتروتريد.

2- كما يمكن من خلاله التواصل بإرسال واستقبال رسائل من وإلى شركة بتروتريد.

3- يمنح التطبيق مساحات إعلانية لمن يرغب الإعلان على التطبيق بأسعار تنافسية ويمكنه التواصل مع إدارة الإعلانات لحجز أماكن ومعرفة أسعار الإعلانات والمدد المتاحة.

4- يستطيع من خلال التطبيق أيضًا تسجيل أكثر من وحدة سكنية تابعة لك على نفس الحساب.

5- يعتمد التطبيق على التقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة إلى أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة وسيتم لمدة محدودة بجانب تصوير العداد تسجيل القراءة للمساعدة لرفع كفاءة الكاميرا لترجمة الأرقام العربية عن طريق لغة الآلة والذكاء الصناعي.

6- تستطيع من خلال خدمة دفع الفواتير يمكن من خلالها الاطلاع على كل الفواتير المدفوعة والتي يجب دفعها.

7- يمكن استعراض الفواتير المستحقة على العميل وبها إمكانية الدفع.