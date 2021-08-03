طرق تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع فاتورة الاستهلاك.. تعرف عليها

تستحدث وزارة البترول والثروة المعدنية طرق تسجيل قراءات استهلاك الغاز، وكيفية السداد للعملاء، لعدم تضييع الوقت أثناء الذهاب إلى مقرات الشركات، وذلك من خلال توفير العديد من البدائل التي تعتمد على التحول الرقمي بما يحول دون تراكم معدلات الاستهلاك، وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة التحول الرقمي في كافة مجالات الوزارة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، من منطلق الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أبرز الطرق التي تطرحها وزارة البترول للمواطنين.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل الخاص بشركة بتروتريد.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها على ماكينة لـ«POS» أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- من خلال أي فرع من فروع الشركة.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر، ويعد هذا التطبيق أحدث طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ببتروتريد، بجانب العديد من الطرق الأخرى التي تقدمها الشركة وقطاع الغاز الطبيعي والشركات التابعة له.

طرق دفع فاتورة مسحوبات واستهلاك الغاز الطبيعي

1- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- عبر مكاتب البريد المصري.

4- تطبيق موبايل جوميا.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر.