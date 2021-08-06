عاقل: قرب انتهاء تطعيم عاملي السياحة بالجرعة الثانية للقاح في 3 مناطق

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إنه تم البدء خلال الأسبوع الجاري، تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر بالجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تطعيم هؤلاء العاملين بنهاية شهر سبتمبر المقبل لافتًا إلى أن عمليات التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للعاملين بشرم الشيخ والساحل الشمالي والإسكندرية أوشكت على الانتهاء.

البدء في تطعيم العاملين بفنادق القاهرة والأقصر وأسوان

وأضاف لـ«الوطن» أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين البدء في تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بمحافظة القاهرة الكبرى وبالمدن السياحية بالصعيد بالجرعة الأولى بلقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الانتهاء من عملية تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، لا سيما أن التطعيم بات عاملا مرجحا لتفضيل السائح زيارة مقصد سياحي عن آخر.

الفنادق جاهزة لاستقبال السياح الروس

وأشار عاقل إلى أن المنشآت الفندقية بشرم الشيخ والغردقة أنهت استعدادها لاستقبال الرحلات السياحية الروسية، المقرر وصولها بداية من يوم الإثنين المقبل، موضحًا أنه رغم أن أعداد السياح الروس الوافدين خلال الرحلات الأولى قليل في البداية إلا أن جميع الفنادق جاهزة لاستقبالها بعد توقف أكثر من 6 سنوات، لافتا إلى أن الوفد الروسي الصحي الذي زار فنادق الغردقة وشرم الشيخ الأسبوع الماضى لم يبد أية ملاحظات على الإجراءات الصحية والوقائية المطبقة بالفنادق.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن جميع فنادق الجمهورية ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كوررونا وبضوابط التشغيل، لافتًا إلى استمرار وزارة السياحة في إرسال لجان تفتيشية مفاجئة بشكل دوري للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات وتحرير مخالفات للفنادق المخالفة، موضحًا أن عقوبة الفنادق المخالفة تصل إلى الإغلاق مع توقيع عقوبة مالية فورية.