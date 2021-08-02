انتهاء تطعيم العاملين بالسياحة بلقاح «كورونا» الشهر الجاري

تفقّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم ، الحجر الصحى بمطار الأقصر الدولى، فى إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الأقصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزيرة وجّهت بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظتى الأقصر وأسوان بلقاح فيروس كورونا، خلال أغسطس الجارى، حرصاً على صحة وسلامة جميع العاملين وضيوف مصر، بالتزامن مع خطة الدولة لتنشيط السياحة والتعايش الآمن مع كورونا.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالحجر الصحى للتأكد من توافر مخزون كافٍ، كما راجعت الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يقوم بها الفريق الطبى بالحجر الصحى بمطار الأقصر الدولى، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما شدّدت على استمرار تطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم السماح بدخول البلاد للقادمين من الخارج إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقى الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء قبل 14 يوماً من الوصول إلى البلاد.

«الصحة»: مناظرة 17 ألف قادم من الخارج بالحجر الصحي في مطار الأقصر منذ بداية الجائحة

وأشار «مجاهد» إلى مناظرة 17 ألفاً و139 من القادمين من الخارج بالحجر الصحى بمطار الأقصر الدولى منذ بداية جائحة فيروس كورونا حتى أمس.

ورافق وزيرة الصحة، خلال زيارتها، الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وعدد من مسئولى الوزارة.