جيهان الشماشرجي تبدأ «دليلك الذكي إلى الطلاق»: مقتبس من مسلسل أمريكي

تستعد الفنانة چيهان الشماشرجي، لتصوير مشاهدها في مسلسل «دليلك الذكي إلى الطلاق»، والمأخوذ من المسلسل الأمريكي الشهير «Girlfriends' Guide to Divorce»، وذلك بعد انتهائها من تصوير 3 أفلام روائية قصيرة من المقرر منافستها في المهرجانات السينمائية قريباً.

جيهان الشماشرجي تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

ونشرت جيهان الشماشرجي، على صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام»، صور ة من كواليس التصوير مع الفنان عمر الشناوي وصدقي ضحر.

وتدور أحداث مسلسل «دليلك الذكي إلى الطلاق» حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجة الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة.

المسلسل من بطولة انجي المقدم وعمر الشناوي، وتتولى شركة «S Productions» للمنتجة سالي والي إنتاج المسلسل، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

وچيهان الشماشرجي ممثلة شابة، اهتمت في بداية مسيرتها الفنية بالأعمال اليدوية، فتخصصت في تصميم المجوهرات، وأطلقت علامتها التجارية الخاصة بعد دراستها الأدب الإنجليزي في الجامعة؛ كما أقامت ورشًا لصناعة الحلي والمجوهرات لسيدات جزيرة «هيسة» بمحافظة أسوان، وتقوم أيضاً بتدريس صناعة الحلي بمؤسسة «بناتي» حتى الآن.

ودرست چيهان الشماشرجي أيضاً الرقص المعاصر، فقدمت عروضًا للرقص المعاصر على مسرح الجامعة الأمريكية.

وطوّرت «الشماشرجي» قدراتها التمثيلية بالمشاركة في العديد من ورش التمثيل، وبدأت مسيرتها الدرامية في مسلسل «لعبة النسيان»، وبعدها قدمت شخصية «نانسي» في الجزء الخامس من مسلسل «حكايات بنات»، ثم شاركت في مسلسل «نمرة اتنين» في حلقة «انت فين؟»، وشاركت في الجزء الثالث من المسلسل الشهير «الآنسة فرح»، بجانب مشاركتها في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، ومسلسل «بين السما والأرض»، والمأخوذ من قصة للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ.

واهتمت «الشماشرجي» أيضًا بالسينما المستقلة؛ وشاركت في عدد من الأفلام القصيرة، ومنها «حاسب تحلم» للمخرج محمد ربيع، و«أقولك على سر» للمخرج محمد علوي، و«دخول مفاجئ» للمخرج أحمد جمال.

كما تستعد في الفترة الحالية لتقديم مسرحية «العشيق» للمخرج غسان جبريال، والمأخوذة عن مسرحية للكاتب والمخرج المسرحي هارولد پنتر.