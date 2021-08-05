تفاصيل 13 وظيفة شاغرة بجميع التخصصات.. منها مهندس ومدير مالي بـ10 آلاف

طرح موقع «فرصنا» المعني بتوفير حركة الوظائف في عدد من الشركات والمؤسسات المختلفة والمتواجدة في عدد من محافظات الجمهورية، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» تفاصيل تلك الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

وظيفة مهندس اتصالات

اسم الشركة: أدفنست نت ورك.

مقر العمل: المقطم - القاهرة .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية).

مايكروسوفت أوفيس: جيدا.

وظيفة مراجع حسابات قانونية

اسم الشركة: سمارت تارجت.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 -‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000 جنيه مصري.

وظيفة سكرتيرة تنفيذية

اسم الشركة: DeliMart .

مقر العمل: شيراتون - القاهرة .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير مطعم

اسم الشركة: بابا جونز.

مقر العمل: الرحاب - السلام - الشروق - دار السلام - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 20 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 -‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 2000- 2500 جنيه مصري.

وظيفة مهندس مبيعات

اسم الشركة: المؤسسة العالمية للتصنيع والتوريدات (الماس) .

مقر العمل: اللبان - الإسكندرية .

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة- ‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 3500 جنيه مصري.

وظيفة مهندس شبكات

اسم الشركة: النصر تريدينج .

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة صيادلة

اسم الشركة: صيدلية تامر.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 8 .

سنين الخبرة: 7 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب خزينة اول

اسم الشركة: لمار .

مقر العمل: القطامية - القاهرة .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مشرف معماري

اسم الشركة: كنوز لمستلزمات الديكور.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مدير مالى

اسم الشركة: ادفنست نت ورك .

مقر العمل: المقطم - القاهرة .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 45- 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 5000 - 10000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس انتاج وجودة

اسم الشركة: ادفنست نت ورك .

مقر العمل: العامرية - الإسكندرية .

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: المؤسسة العالمية للتصنيع والتوريدات.

مقر العمل: اللبان - الإسكندرية .

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000- 2500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 100- 300 جنيه مصري.

وظيفة مهندس IT

اسم الشركة: ادفنست نت ورك.

مقر العمل: المقطم - القاهرة .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.