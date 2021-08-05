أسعار سيارات الربع نقل الأعلى مبيعا في السوق المصرية.. شيفروليه تتصدر

قال عبد العاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات الـ«بيك أب» أو الربع نقل، شهد تراجعا في نسبة بيع السيارات بالسوق المحلية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات بمختلف أنواعها.

شيفروليه

واحتلت السيارة (شيفروليه الدبابة)، المركز الأول في السيارات الأكثر مبيعا في السوق المصرية، وسجل سعرها لموديل 2022 من الفئة الأولى، خلال شهر يوليو الماضي، نحو 293.7 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة الثانية «آرو+ إكسسوار» نحو 299.7 ألف جنيه في سوق السيارات المحلية، بينما سجلت الفئة الثالثة من العلامة التجارية شيفرولية الدبابة نحو 323.7 ألف جنيه، والفئة الرابعة نحو 328.7 ألف جنيه.

بيك أب نيسان

بينما جاءت العلامة التجارية اليابانية «نيسان» من سيارات الـ«بيك أب» في المرتبة الثانية، وسجلت فئة «البارو مكيف موديل 2021» سعر 375 ألف جنيه للسيارة، وذلك خلال الشهر الماضي، بينما سجلت الفئة الثانية «فئة باور» نحو 263 ألف جنيه داخل السوق المحلية، والفئة الثالثة سعر 272 ألف جنيه.

تويوتا هايلكس

وجاءت في المرتبة الثالثة بالسوق المصرية، العلامة التجارية من «بيك أب»، «تويوتا هايلكس» وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأعلن وكيل السيارة «تويوتا إيجبيت»، عن أسعار «بيك أب» من «تويوتا» للفئة الأولى، بنحو 485 ألف جنيه مصري.

جريت وول وينجل 5

بينما جاءت العلامة التجارية الصينية، جريت وول وينجل 5، في المرتبة الرابعة، حيث سجلت سعر السيارة من «بيك أب» نحو 215 ألف جنيه في السوق المحلية، وفق ما أعلنته مجموعة «جي بي غبور أوتو» بصفتها الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جريت وول».