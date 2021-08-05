متحدث «إحلال السيارات»: استبعاد 50% من الطلبات المخالفة لشروط المبادرة

كشف أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، تطورات مبادرة «إحلال السيارات» خلال 7 شهور، قائلا إنّ المبادرة تطور من نفسها وتجري المزيد من التيسير في الإجراءات، وحل المشكلات، ومواكبة التطورات التي تحدث، والتفاعل مع المواطنين المتقدمين للمبادرة.

مبادرة إحلال السيارات تستهدف تسليم 1700 سيارة خلال أغسطس

وأضاف «عبد الرازق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنّ عدد السيارات التي جرى تسليمها في أبريل الماضي، وهو أول شهر منذ إطلاق المبادرة، بلغت 400 سيارة فقط، وفي شهر مايو 600 سيارة، وفي شهر يونيو 1000 سيارة، وفي شهر يوليو 1500 سيارة، ومن المستهدف تسليم 1700 سيارة في شهر أغسطس الجاري.

74 ألف طلب للمبادرة إحلال السيارات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، أنّ عدد الطلبات وصل لـ74 ألف طلب، ويتم تنقية هذه الطلبات، فهناك 3 معايير أساسية، حيث تستبعد الطلبات غير المستوفية للشروط، كما تستبعد الطلبات التي بياناتها غير صحيحة أو غير دقيقة، وفقا للمراجعة والمطابقة التي تتم مع بيانات الرخصة للإدارة العامة للمرور، إضافة لاستبعاد الطلبات غير الكاملة، ويُمنح المتقدم مُهلة شهر لاستكمال الطلبات، وإذا لم يستكملها خلال المهلة يتم استبعاده.

استبعاد 50% من طلبات احلال السيارات

وأشار المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، إلى أن عدد الطلبات بعد التنقية بلغ حوالي 39 ألفا و500 طلب، أي أنّ حوالي 50% من الطلبات جرى استبعادها نتيجة للأسباب المذكورة سلفا، لافتا إلى أن الدولة رصدت لهذه المبادرة 7 مليارات و100 مليون جنيه على 3 سنوات، حتى عام 2024، جرى صرف 74 مليون جنيه، منها، وهي قيمة الحافز الأخضر، وهو مُقدم السيارة الذي تسدده الدولة نيابة عن المواطن.