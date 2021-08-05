تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز: «بتتحسن بس لسه تعبانة»

نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة فديمة لشقيقته وهي صغيرة، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات، سائلين عن حالتها الصحية، ليرد عليها قائلا: «بتتحسن بس لسه تعبانة».

وكتب «العوضي» عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين إن ممنوع الزيارة تمامًا لمدة أسبوعين، خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة».

وأضاف: «أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة».

وأعلن وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ قليل، عبر حسابه على «فيس بوك»، خروجها من العناية المركزة، قائلا: «الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها، بس مفيش زيارات».

رسائل حب من العوضي لـ«ياسمين»

وكتب العوضي عبر الفيسبوك: «أنا ضعيف جدا من غيرك، إنتى لازم تبقي كويسة ولازم تقومى بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير مكون مفكر أنا هكتب إيه، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله علشان إنتى وعداني وعد وهتنفذيه».

كما كتب «العوضي» منشورًا آخر عن ياسمين عبدالعزيز قال فيه: «يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط.. وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية إنها تهون عليها شكرا ليكم».