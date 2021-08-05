«من شر كل عين حاسدة».. شقيق ياسمين عبد العزيز يدعو لشقيقته بالرقية الشرعية

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تعافيها من أزمتها الأخيرة إثر تدهور حالتها الصحية بعد إجراءها عملية جراحية، نُقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة، وقضت في المستشفى مايزيد عن 20 يومًا حتى الآن، إذ أجرت عملية جراحية تسببت في مشاكل صحية لها، وعلى أثرها احتجزت داخل غرفة العناية المركزة إلى أن تحسنت حالتها، وخرجت إلى غرفة عادية، وما زالت تخضع للإشراف الطبي.

مايزيد عن 20 يومًا قضتها ياسمين عبدالعزيز داخل المستشفى

ونشر الفنان وائل عبدالعزيز، صورة لشقيقته ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مصحوبة بكلمات الرقية الشرعية لحمايتها من الحسد والكوابيس المزعجة والمرض وقوله «اللهمَّ عافِها في بدنها، اللهمَّ عافِها في سمعها اللهمَّ عافِها في بصرها، أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ».

وتابع في دعاءه قائلًا: «بسمِ اللهِ أرقيكَ من كلِّ شيٍء يُؤذيكَ من شرِّ كل نفسٍ أو عينِ حاسدٍ اللهُ يشفيكَ بسمِ اللهِ أَرْقِيكَ، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحًا إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

واستطرد وائل عبدالعزيز قائلًا: ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها اللهمّ آمين، بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام، اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا، وتعوضها خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر.

ويوم 17 يوليو من الشهر الماضي كشف الفنان أحمد العوضي، عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بأزمة صحية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا من جمهوره ومتابعيه ضرورة الدعاء لها حتى تتجاوز محنتها.