«بحوث مباشر»: إلغاء الدعم التمويني يقضي على الفساد ووقف إهدار الموارد

أكدت «بحوث مباشر تداول»، أن إلغاء الدعم السلعي يستهدف القضاء على الفساد ووقف إهدار الموارد، موضحة في تقرير صادر، اليوم الخميس، إن الدعم ينتج عنه سعرين للسلعة، وهما السعر المدعم والحر، مما يؤدي إلى وجود سوق سوداء يتم فيها بيع السلعة المدعمة بالسعر الحر وتحقيق ربح من الفرق، مشيرة إلى أن ذلك يفتح باب الفساد، مؤكدة أن الدعم السلعي يؤدي إلى الإسراف في الاستهلاك وإهدار الموارد.

وترى «بحوث مباشر»، أن التحرك نحو إلغاء الدعم التمويني على الخبز المدعم «وهو الخط الذي لطالما تم وصفه بأنه الخط الأحمر»، وأنه سوف يؤدي حتميًا إلى استكمال إلغاء باقي أنظمة السلع المدعمة.

وأضافت، أن ذلك يعني تحرير أسعار الأسمدة والمستفيدون منها الشركات التالية «أبو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والصناعات الكيماوية المصرية»، وكذلك تحرير أسعار الزيوت والمستفيدون منها، وهي شركات «الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والقاهرة للزيوت والصابون، ومصر للزيوت والصابون»، وتحرير أسعار السكر، الأمر الذي تستفيد منه شركة «الدلتا للسكر».

وأشارت «بحوث مباشر»، أيضًا إلى تحرير أسعار الكهرباء ومياه الشرب لكافة أغراض الاستهلاك وفتح المجال لشركات القطاع الخاص، لإنتاج وبيع وتوزيع وتسويق الكهرباء والمياه بشكل عام لكل الأغراض (سكني وتجاري وصناعي وزراعي).

كما توقع التقرير، تحرير أسعار السكك الحديدية، وجعلها تحقق خدمة جيدة وعائد اقتصادي لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، التي ستدخل في أنشطة تأسيس وإدارة وتشغيل السكك الحديدية وهنا المستفيدون يشملون ORAS.CA, SWDY.CA وآخرون.

وأكدت «بحوث مباشر»، أنها مجرد توقعات تستند إلى المنطقية، فالدولة أطلقت برامج «تكافل وكرامة» حتى يتحول الدعم للفئات محدودة الدخل من دعم سلعي إلى دعم نقدي مباشر.

وألمح، إلى أن تحرير أسعار السلع يضمن زيادة التنافسية وتعظيم الإنتاجية وزيادة الشفافية والقضاء على الفساد وإهدار الموارد، ويتلائم مع برامج الدولة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة دور القطاع الخاص.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه حان الوقت لرفع أسعار الخبز المدعم، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن أن يتم تقديم سعر الـ20 رغيفا ليكون بسعر سيجارة واحدة.

وتابع السيسي: «مفيش حاجة تثبت على حالها بالطريقة دي على مدى 20 و30 سنة ونقول الرقم الخاص بسعر رغيف العيش ده محدش يمسه.. هقرب من رغيف العيش وبقولها على الهواء للعالم كله.. لأننا ناس جادين وشرفاء وأمناء.. وكمان نحمل أمانة الحفاظ على حياة الناس ومستقبلها.. هنا إحنا مش بنأمن الجلوس على الكرسي.. إحنا نحمل أمانة مصائر البلاد».

وبلغ دعم السلع التموينية خلال العام المالي 2022/2021 نحو 87.222 مليار جنيه، منها 50 مليارا و622 مليون جنيه لدعم الخبز و36.6 مليار جنيه للسلع التموينية، حيث يستفيد من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن من دعم السلع.