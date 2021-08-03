حتى لا تخسر الدعم.. نصائح «الكهرباء» لترشيد الفاتورة

مع ارتفاع درجات الحرارة، أصبح تشغيل التكييفات من الأمور الضرورية اليومية، الأمر الذي يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، وبعد إعلان الشركة القابضة للكهرباء أن الدولة تدعم الفاتورة حتى 650 كيلو وات ساعة شهريا، يبحث الكثيرون عن طرق ترشيد الكهرباء حتى لا يخسروا هذا الدعم.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تستعرض جريدة «الوطن» أهم نصائح جهاز تنظيم الكهرباء، لترشيد فاتورة الكهرباء، حتى لا يخسر المواطنين الدعم المقدم من الوزارة على الفاتورة، وذلك في السطور التالية.

نصائح جهاز تنظيم الكهرباء لترشيد الفاتورة

وبحسب جهاز تنظيم الكهرباء، فحتى لا يخسر المواطن الدعم، يجب أن يقوم باتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء، وضمان الاستمرار في الحصول على دعم من الدولة في فاتورة الكهرباء الشهرية، وهي كالتالي:

- تصوير العداد كل 3 أيام لمتابعة الاستهلاك.

- حتى تتأكد من قيمة الاستهلاك، يجب أن تقارن الاستهلاك بالقراءة في آخر فاتورة كهرباء، ويجب ألا تتجاوز الأحمال الـ 650 كيلو وات ساعة.

- يجب أن تقوم بترشيد استهلاك الكهرباء واتباع التعليمات الخاصة بالجهاز.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح يجب أن تتبعها «ست البيت» لترشيد الاستهلاك ولتقليل قيمة الفاتورة الشهرية وهي:

- افصلي التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية، كالتليفزيون والميكروويف والغلاية الكهربائية، وغيرها قبل الخروج من المنزل وفي أوقات الذهاب إلى النوم.

- اعتمدي على استخدام اللمبات الموفرة للطاقة كالمصابيح الفلورسنت بدلًا عن اللمبات العادية في الإضاءة حتى إن كانت أغلى ثمنًا؛ ولكنها موفّرة على المدى البعيد.

- لا تتركي السخان الكهربائي متصلًا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة؛ كذلك عليكِ ضبط درجة الحرارة كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.

- افصلي الهاتف اللاسلكي والجوال والبطاريات فور اكتمال الشحن.

- استخدمي مروحة السقف أو المروحة العادية إذا كان الجو معتدلًا ولا تلجأي للمكيف الكهربائي إلا في الحرارة المرتفعة للغاية.

- حاولي ملء الغسالة إلى أقصى حد مسموح الاستخدام به للحد وتقليل عدد مرات التشغيل.

- انزعي سلك الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة من القابس الكهربائي، فبعضها يستهلك الكهرباء حتى حال إغلاقه، لأنه يكون في وضع الاستعداد stand by.