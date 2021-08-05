«الوطن» تنشر كراسة الشروط الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين بـ19 محافظة

حصلت «الوطن»، على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 2، الجاهزة للتسليم لمحدودي ومتوسطي الدخل بـ19 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية.

كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 2 جاهزة التسليم

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن استقبال جهات التمويل، للراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة من البنك المركزي، بتاريخ 13 يوليو 2021، لمُحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمُبادرة، بسعر عائد 3% متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز ملامح المشروع وهي كالتالي:

1- مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، من شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، بقروض تمويلية ميسرة للغاية، وأسعار مُدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري بموجب مُبادرة التمويل العقاري الجديدة تستهدف شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل

2- تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري، بموجب مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، تستهدف شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تتلقي جهات التمويل طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.

وفي حالة رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية (وحدات يتم طرحها خارج الصندوق) ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو فئة متوسطي الدخل، يبحث المواطن عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة.

ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

3 - المُبادرة لم تضع قيودا على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، لكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيرا، فالحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل يبلغ للفرد 4500 جنيه، وللأسرة 6 آلاف جنيه، ويجري تحديد سعر الوحدة السكنية وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 10% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، مُشيرة إلى أن المواطن محدود الدخل يحصل على دعم مباشر وغير مباشر من قبل الدولة بما يساوي نصف قيمة الوحدة السكنية تقريبا.

يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 10 آلاف جنيها وللأسرة 14 ألف جنيه

4 - يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية، يصل إلى 1.1 مليون جنيه، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، أما إذا ما تراوح سعر الوحدة بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه، فإن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.

5- يُشترط أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم، وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وفيما يخص العملاء المُستفيدين من المُبادرة يشترط أن يكون المستفيد مصريا، مع إمكانية استفادة أصـحاب المهن الحرة، والحرف، وذوي الاحتياجات الخاصة، ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل.

كما اشترطت المُبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة سكنية واحدة فقط في إطار المُبادرة الجديدة، ولن يتم تطبيق شروط المُبادرة الجديدة عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين على الإعلانات السابقة لمحدودي الدخل، حيث سيتم العمل وفقاً للشروط الخاصة بكل إعلان في ضوء المُبادرات السابقة.

6- سيجري تفعيل تطبيق إجراءات وقواعد المُبادرة الجديدة بالصندوق على 3 محاور

أولها: ملفات العملاء المتقدمين على مشروعات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لمحور متوسطي الدخل (سكن مصر/ دار مصر/ جنة)، والمُعلن عنه فى يوليو 2020، وذلك للمستفيدين الحاليين لمُبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8 % متناقص، في حالة استيفائهم شروط المُبادرة الجديدة منذ تاريخ طلب العميل ووفقاً لرغبته.

ثانيها: سيجري استيعاب طلبات الحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين (1)»، والخاص بفئتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ممن ينطبق عليهم شروط المُبادرة الجديدة، وذلك عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين بعد الانتهاء من سداد الدفعات ربع السنوية خلال مدة تنفيذ الوحدات كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط.

ثالثها: سيجري التطبيق على جميع الإعلانات المُستقبلية التي سيقوم الصندوق بطرحها خلال الفترة القادمة لحين نفاد المخصصات المالية المنصوص عليها للمُبادرة.

المُبادرة تعكس اهتماما كبيرا من القيادة السياسية لتوفير سكن مناسب لكل المصريين

7 - المُبادرة الجديدة تعكس اهتماما كبيرا وحقيقيا من الدولة والقيادة السياسية، لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة، لمُختلف فئات المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالاً لما جرى إصداره من مُبادرات للتمويل العقاري من البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.