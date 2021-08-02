يرغب الكثير من المواطنين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري التي طُرحت بشكل رسمي قبل أيام من البنك المركزي المصري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بفائدة 3% على 30 سنة، لذا تستعرض «الوطن» كيف تحسب قسط شقة الإسكان المتوسط ضمن مبادرة الـ3%؟.

يتم حساب قسط الشقة للإسكان المتوسط ضمن مبادرة الـ 3% للشقة التى يصل سعرها لـ500 ألف جنيه، حيث يقدر القسط الخاص بها بـ1.407 جنيهات، ويُسدد 20% جدية حجز بقيمة 100 ألف جنيه ويتبقى 400 ألف هي قيمة التمويل العقاري، ويكون إجمالي السداد 606 آلاف جنيه بعد انتهاء مدة التمويل، حيث وصل حجم الفائدة في هذا النموذج إلى 106 آلاف جنيه.

حساب قسط شقة تمويل عقاري لمحدودي الدخل

أما عن حساب قسط شقة الإسكان المتوسط ضمن مبادرة الـ 3% للوحدات بقيمة 310 آلاف جنيه «محدودى الدخل»، فإن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يوفر شققًا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي آخر طرح للصندوق وصل سعر الشقة لـ310 آلاف جنيه، يُسدد منها 15.5 ألف جنيه للوحدة مساحة 90 مترًا مقدم حجز، ثم تُسدد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات قيمة القسط 2600 جنيه بإجمالي 31200 جنيه، وبهذا يكون المتقدم سدد للوحدة الـ90 مترًا 46700 جنيه، ومتبقى 263 ألفًا و300 جنيه.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، وسيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114 مترًا مربعًا.

ويجري البنك استعلامًا ميدانيًا للتأكد من المعلومات المُقدمة من الحاجزين، وإذا كان المتقدم تنطبق عليه الشروط يتم تحويل ملفه إلى جهة التمويل، والتي بدورها تستعلم عن كل حاجز من الناحية الائتمانية، وإذا انطبقت عليه الشروط يتم تحديد قيمة دفعة الاستلام، وكذلك حجم الدعم الذي سيحصل عليه المتقدم والقسط الشهري.

وتبلغ قيمة الدعم في المرحلة الأولى من 5 آلاف إلى 60 ألفًا، ويتم تحديدها وفقًا للسن والمرتب وقت التقديم، كما يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل بشكل متوسط لـ40 ألفًا، وتُحدد أيضًا وفقا للمرتب والسن وقيمة الدعم، وإذا طُبق نموذج سداد 40 ألفًا قيمة دفعة الاستلام بدون الحصول على دعم مهائيا، سيكون المتبقي من ثمن الوحدة الـ90 مترا 223 ألف جنيه، وبتطبيق مبادرة التمويل العقاري على ثمن الشقة المتبقي وهو 223 ألفًا للوحدة الـ90 مترًا، سيكون القسط 785 جنيها لمدة 30 سنة بفائدة 3%.

القسط الخاص بوحدة يبلغ سعرها مليون جنيه

وحال كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 20% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، لكن في بعض مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن تزيد هذه النسبة وتصل لـ30%، قيمة الحد الأدنى الـ20% من ثمن الوحدة هو 200 ألف جنيه، ويتبقى 800 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة.

وقيمة القسط الشهري ستصل لـ2815 جنيه، حيث يصل سعر الشقة النهائي بعد مليون و213 ألف جنيه، وتكون نسبة الفائدة 213 ألفا، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4 آلاف جنيه، وحجم الفائدة طول فترة السداد ستكون 176 ألف جنيه.