كراسة الشروط والمواصفات الرسمية لشقق «سكن لكل المصريين 2»

حصلت «الوطن»، على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز بمشروع «سكن لكل المصريين 2»، بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً.

«الوطن» تنفرد بشر كراسة الشروط والمواصفات لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 2»

وبحسب بنود الكراسة، فإن الوحدات السكنية كاملة التشطيب، وتقع ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين 2».

طرح وحدات سكن لكل المصريين يعد استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، مشيرة إلى أن الطرح يشمل وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء سيجري تسليمها خلال 36 شهراً بجميع محافظات الجمهورية، وأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق بداية من من 8 إلى 14 أغسطس المقبل لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن 15 أغسطس إلى 9 سبتمبر لجميع المواطنين.

أسعار وحدات متوسطي الدخل تبدأ من 480 ألفا وتصل إلى 900 ألف جنيه

أسعار الوحدات السكنية المتاحة للحجز والجهازة للتسليم لمتوسطي الدخل، بمدن «بدر» من 700 ألف إلى 800 ألف جنيه للوحدة، والبحر الأحمر من 480 ألفا إلى 625 ألف جنيه، وبورسعيد، بأسعار تبدأ من 850 ألفا وتصل إلى 900 ألف جنيه.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

الحجز عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg

وكانت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت إن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

وأشارت عبدالحميد إلى أن طرح الإعلانين في وقت واحد يأتي استجابة لمطالب المواطنين، حيث يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2.

و جائت الوحدات السكنية المتاحة للحجز بالمدن والمحافظات التالية : « الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيجري طرح وحدات أخرى ضمن الإعلان نفسه في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه، موضحة أن شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

الإعلان الثاني لـ متوسطي الدخل

وكانت مي عبدالحميد، أشارت إلى أن الإعلان الثاني، خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيجري تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2.

ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

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