«السياحة والسفر»: فنادق الغردقة كاملة العدد حتى سبتمبر المقبل

حققت فنادق الغردقة أعلى نسبة إشغالات لها منذ جائحة كورونا، ووصلت نسبة الإشغال بها إلى 70%، وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل طبقًا لقرار مجلس الوزراء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ورفعت عدد من فنادق الغردقة لافتة «كاملة العدد»، بسبب الإقبال الكبير من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة.

وأشار أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إلى أن نسبة الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة وصلت إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، وهي 70% طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وشهدت الفنادق إقبالًا كبيرًا على الحجوزات من نزلاء السياحة الداخلية، لافتًا إلى أن عددًا من الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وذكر رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن نسبة السياحة الداخلية تمثل نصف عدد السائحين بالفنادق.

وأوضح «منير»، اليوم الاثنين، لـ«الوطن»، أن نسبة إشغال السائحين الأجانب ارتفعت لأعلى مستوى تزامنًا مع زيادة حركة الطيران القادم من عدد من الدول الأوروبية، حيث استقبل مطار الغردقة ما يقرب 300‪ رحلة طيران قادمة من مطار أوروبي.

يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري نشر «إنفوجرافيك» جديدًا يحمل توقعات صادرة عن مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» لإشغالات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2021، تحت عنوان «الغردقة المدينة الوحيدة التي ستشهد نموًّا مضاعفًا في نسب إشغالات الفنادق».