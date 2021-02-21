محمد فاضل ينتقد تأثير الدراما على الطلاب: «البطل بياخد حقه بإيده»

قال المخرج القدير محمد فاضل، إنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يتواجد على خشبة المسرح، حيث يرى أن المسرح هو أساس الدراما، وأن من لم يمر على المسرح بعمل من الصعب عليه أن يؤدي في أي نوع من أنواع الدراما، موضحًا أن أول الأشياء التي اهتم بها في أي عمل هو أن يكون له رسالة، كما أنه تحت زعم حرية الإبداع وقعت مشكلات في مسألة الرقابة، «الحرية المطلقة مفسدة مطلقة».

رسالة الدراما وتأثيرها بدأ يقل منذ 2005

وأضاف «فاضل»، خلال حواره في برنامج «ابن مصر»، مع الإعلامي مصطفى المنشاوي، على شاشة «المحور»، أنه فى الفترة من بعد 2005 بدأت الدراما تأثيرها ورسالتها تقل، وبدءًا من 2011 حدثت ربكة كبيرة بطبيعة ما حدث من فوضى، لكن «استردينا البلد فى 30 يونيو 2013 وأصبح لدينا دولة متكاملة».

الثقافة والإعلام وقعا ضحية الفوضى التي شهدتها مصر أعقاب 2011

وأوضح المخرج القدير، أن الفوضى التى أصابت نواحي كثيرة فى الدولة جعلتها تنشغل فى استرداد الأمن أولا والاقتصاد، وحل المشكلات التي واجهت البلد، والتعمير وتصليح علاقاتنا بالدول الأخرى، خاصة ما شهدناه من هجوم بعد 30 يونيو، «في خضم هذه الانشغالات وقعت الثقافة والإعلام، وكل ما له علاقة بالتنمية البشرية».

لا بد من تكامل التعليم والثقافة والإعلام

وأشار إلى أنه بدون إعلام جيد لن تصل الثقافة، وهناك محاولات كبيرة من جانب الدولة لإصلاح التعليم، فالطالب يعود من المدرسة بعد تلقي العلم ليشاهد أعمالا درامية البطل فيها يأخذ حقه بيده وليس عن طريق القانون، وبالتالي يجب أن يكون هناك تكامل بين التعليم والثقافة والإعلام.