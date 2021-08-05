القصة الكاملة للتعدي على شخصين بطلق ناري في المرج: فقدا البصر

في غمضة عين، فقد شخصان بصرهما، على يد مسجلين خطر في منطقة المرج، بعد التعدي عليهما بأسلحة نارية، حيث تجمهر الأهالي على صوت الرصاص، وتعالت أصوات الصراخ التي تخللها حالة ذعر، بعد رؤية دماء المجني عليهما تسيل من كل مكان.

قطع جائر في الوجه على يد مسجلين خطر

كانت البداية حين مرت زوجة أحد المصابين في الشارع، أثناء عودتها لبيتها، فرأت طفلان يتعرضان للعنف، حاولت الدفاع عنهما، لكن رد فعلها الإنساني قُبل بالإساءة من خلال أحد المتهمين، وعند تدخل قريب المجني عليه، أصابوه على الفور بقطع جائر في وجهه.

رفض الصلح والتخطيط الانتقام

رغم الإساءة وسوء المعاملة، والتعدي الذي تعرض له المجني عليه، إلا أنه حاول التصالح مع المتهمين، وحل المشكلة بشكل ودي، فرفض المتهمين طلبه لحل الأزمة بطريقة سلمية، فتوجه الضحية إلى قسم شرطة المرج، وحرر محضر بالواقعة، للحصول على حقه بالقانون، وبالفعل تم الحكم على المتهم بسنة سجن وغرامة مالية.

تسديد أعيرة نارية في أعين شخصان حتى فقدا البصر

يحكي «محمد» أحد الضحايا، أنه يوم الواقعة كان مع زوج شقيقته في الشارع يجلسان معًا كعادتهما، يخرجان للجلوس على المقهي بعد يوم عمل طويل، وفجأة سمعوا صوت مدوي يتجه نحوهما، إذ بمسجلين خطر يطلقون الأعيرة النارية في أوجههما، وسقطا الاثنين على الأرض، غارقان في دمائهما في حالة من الهلع والذعر أصابت المارة.

نقلهما للمستشفى

على الفور جرى نقل المصابان إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازم، بعد إطلاق النيران عليهما، انتقامًا من أحد المجني عليهما، الذي حصل على حكم ضد المتهمين بسنة حبس وغرامة مالية، بعد تعديهم على صديقه أثناء الدفاع عن زوجته.

تحريات النيابة

كشفت التحريات، أن المتهمين مسجلون خطر، وسبق وارتكبوا العديد من الجرائم في حق عدد من المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة المرج، يفيد بإصابة شخصين وفقدهما البصر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.