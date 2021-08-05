ميرنا الهلباوي تعود لـ محمد عطية: نستمر في النضال من أجل حبنا

أعلنت البلوجر ميرنا الهلباوي، عودتها مجددًا إلى الفنان الشاب محمد عطية، بعد فترة انفصال قصيرة، دون أي أسباب واضحة.

ونشرت ميرنا الهلباوي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها مع محمد عطية، مُعلقة عليها بقولها: «لم ننتهِ بعد.. سوف نستمر في النضال - بالمعنى الحرفي والمجازي - من أجل حبنا».

وأعرب محمد عطية، عن سعادته البالغة بعد عودته إلى ميرنا الهلباوي، وقال: «بعدنا كان أكبر غلطة.. أنا ماليش غيرك.. انتي أحسن حاجة حصلت لي في حياتي».

محمد عطية يتحدث عن الانفصال

وقال محمد عطية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، حول أسباب الانفصال: «شيء مزعج للغاية أن تكون حياة الإنسان الشخصية مفتوحة على الملأ، وهذا أمر شخصي»، متابعًا: «أنا وميرنا الهلباوي أصحاب، وهنفضل أصحاب، وممكن تقول محصلش وفاق».

تفاصيل الخطوبة الأولى

واحتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوي، في شهر أكتوبر الماضي، بحضور المقربين فقط وأهل العروسين طبقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر الثنائي عقب الخطوبة في لقاء مع برنامج «إي تي بالعربي»، تحدثا فيه عن قصة حبهما وقرار الخطوبة.

وميرنا الهلباوي من محافظة الإسكندرية، تربت وسط أسرة متوسطة، وتخرجت من كلية السياحة والفنادق، وعملت كمقدمة برامج في الراديو، وكذلك في أحد البرامج بإذاعة «إنيرجي»، مع الإعلامي وائل منصور.

وكتبت ميرنا الهلباوي، روايتين هما: «مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا»، وبعد نجاحها قدمت «كونداليني»، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ51، وانضمت لأحد أندية كرة القدم، وظلت تلعب لفترة طويلة، إلا أنها تعرضت لإصابة حالت بينها وبين الرياضة.