ممدوح شاهين يكشف حقيقة تعاقده مع حمو بيكا لبطولة فيلم جديد: «ما حصلش»

نفى المنتج ممدوح شاهين، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن تعاقده مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، للمُشاركة في بطولة فيلم جديد، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال ممدوح شاهين، لـ«الوطن»، إنه ليس هناك أي مشروع فني سيجمعه مع حمو بيكا قط، لافتًا إلى أنه يُجهز لعدة مشاريع سينمائية بشأن تنفيذها خلال الفترة المُقبلة، ومن المُقرر الإعلان عن التفاصيل كافة قريبًا.

وفي سياق متصل، يُشارك حمو بيكا، في مسرحية «شمسية و4 كراسي» للفنان أشرف عبد الباقي، والتي تنطلق اليوم الخميس، على أحد مسارح الساحل الشمالي، لتُعد هذه المرة هي الأولى له والتي يقف فيها على خشبة المسرح.

أبطال مسرحية شمسية و4 كراسي لـ أشرف عبد الباقي

تدور أحداث مسرحية شمسية و4 كراسي، داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل «زكي»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

مسرحية أشرف عبد الباقي، تحمل اسم شمسية و4 كراسي، ويخوض من خلالها تجربة البطولة والإخراج في آنِ واحد، ويُشارك في البطولة محمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، ومريهان حسن، وضيف شرف حمو بيكا، والمسرحية من تأليف كريم سامي «كيمز»، وأحمد عبدالوهاب.

وتفاوتت أسعار تذاكر مسرحية أشرف عبد الباقي، والتي سيظهر فيها حمو بيكا كضيف شرف، حيث تتضمن أكثر من فئة، تبدأ من 150 جنيهًا، ثم 300 جنيه، و450 جنيهًا، و600 جنيه، وآخرها 750 جنيهًا.