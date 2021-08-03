سميرة عبدالعزيز عن ضم أشرف عبدالباقي حمو بيكا: «بوظ المسرح وعايز ترند»

انتقدت الفنانة والنائبة سميرة عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، ضم أشرف عبدالباقي لحمو بيكا، بمسرحيته «شمسية وأربع كراسي»، قائلة إنها ضد مسرح أشرف عبدالباقي منذ ظهوره الأول، في مشروعه «تياترو مصر»، مشيرة إلى أنها ترى أنه أفسد المسرح.

وعن ضم حمو بيكا إلى المسرحية، قالت إن أشرف عبد الباقي يريد أن يتصدر الترند، ويجذب مستمعي ومحبي بيكا، لكن لا بد من تدخل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ويحقق في الواقعة.

وقالت سميرة عبد العزيز لـ«الوطن» نصا: «أشرف عبد الباقي بوظ المسرح، وأنا ضد مسرحه منذ البداية، ودفع بحمو بيكا لأنه يبحث عن الترند، ولا بد من تحقيق من خلال نقابة المهن التمثيلية».

مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بطولة الفنان أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبد الرحمن» مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

وكانت آخر عروض أشرف عبد الباقي مسرحية «جريما في المعادي» الذي عرضها على خشبة مسرح الساحل الذي افتتحه منذ عدة أسابيع، العرض المسرحي ومسرحية «جريمة في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، بطولة مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، وسبقها أيضا مسرحية «اللوكاندة»، التي عرضت على شاشة قناة «DMC» وشارك بها ويزو وحمدي الميرغني ودياب وإبرام سمير.