كشف غموض العثور على جثة عاطل بمقابر طوخ.. جرعة مخدرات زائدة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عاطل ملقاة بمقابر قرية «دندنا» بمركز طوخ، حيث تبين أنه من مدمني المخدرات، ولقي مصرعه إثر تناوله جرعه زائدة من المخدرات.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت بلاغَا بالعثور على جثة عاطل داخل مقابر قرية «دندنا» بمركز طوخ، وتبين أن الجثة لأحد أبناء القرية ويدعى «ع م ع»، 29 سنة، بمقابر القرية.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي، وبالفحص تبين أنه أثناء تناول الشاب جرعة مواد مخدرة زائدة لقي مصرعه، ووجدت بملابسه «سرنجات» حقن ومواد مخدرة، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق التي طلبت تحريات المباحث وأمرت بتحريز المضبوطات.

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بجانب شريط السكة الحديد، حيث تبين أن المتوفى لقي مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة تسببت في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته، وعُثر بجواره على مادة مخدرة كان يتعاطها.

وحُرر محضر بالواقعة، وأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارًا من مركز شرطة القناطر بالعثور على جثة شاب ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بالمدينة، وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يدعى «سيد ع»، 30 سنة، وعُثر على جثته بجوار خط السكة الحديد بالقناطر الخيرية، كما تبين أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.