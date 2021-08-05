ليلى علوي: أصعب حاجة في الدنيا تربية الأولاد وبحيي كل أم

قالت الفنانة ليلى علوي، إن أختها لمياء علوي، رفضت أن تستمر في الوسط الفني، حيث قالت إنها تريد أن تكون حياتها ملكها وليس ملكا لشخص آخر، وأصبحت بالفعل كذلك واعتزلت في وقت مبكر.

وكشفت ليلي علوي أن حياتها حتى عام 1996، وقت وفاة والدها، لم تكن ملكها، موضحة: «الموت ده حقيقة وربنا يحسن ختامنا جميعا وابتديت بقى مش عاوزة اشتغل، وجالي اكتئاب، لكن بنعدي والحمدلله، وابتديت بعدها أوزن الأمور شوية».

حياتها لم تعد ملكها بعد الزواج

وأضافت «علوي» خلال استضافتها في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «cbc» اليوم الخميس وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن حياتها لم تعد ملكا لها أيضا بعد أن تزوجت، وأصبح لديها أسرة، وابنها خالد الذي أصبح حاليا عمره 20 سنة، متابعة ضاحكة: «خلاص بقى هشوف حياتي بعد ما كنت مقدرش أسافر بعيد عن البيت أكتر من 3 أيام، دي أصعب حاجة في الحياة تربية الولاد وأنا بحيي كل أم فعلا».

وأوضحت ليلى علوي، أنها تحب المزيكا والرقص منذ صغرها، مشيرة إلى أن أولى بطولة لها كانت في فيلم «البؤساء» الذي تم إنتاجه في عام 1978.