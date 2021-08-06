كريم فهمي يعلن عن الجزء الثاني من فيلم «ديدو»: قريبا

أعلن الفنان كريم فهمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الجزء الثاني من فيلم «ديدو»، حيث نشر صوره تجمعه بالمنتج كريم السبكي وعلق قائلا «قريباً إنتاج الجزء الثاني من فيلم ديدو».

وحقق «ديدو» إجمالي إيرادات تخطت الـ16 مليون جنيه في أول أيام عرضه رغم نسبة إشغال 50% في دور العرض السينمائية.

فيلم «ديدو» من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

وقال كريم فهمي في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن كواليس الفيلم متعبة ومرهقة والجميع بذل مجهودا كبيرا بالفيلم لدرجة أنه أصيب في أحد المشاهد.واضاف وأن الفيلم مأخوذ عن أحد الأفلام، قال إن الأحداث الداخلية للفيلم لا توجد في أي عمل آخر، ولكن الفكرة نفسها تم تنفيذها في أكثر من عمل خارج مصر، ولكن لم تنفذ في مصر من قبل و«ديدو» أول الأعمال التي تنفذ بهذه الطريقة بمصر.