كريم فهمي يغادر العرض الخاص لـ«العارف» قبل بدء الفيلم

غادر الفنان كريم فهمي، العرض الخاص لفيلم «العارف»، حيث يُقام حاليًا في إحدى السينمات، داخل أحد المولات التجارية الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وتأتي مغادرة كريم فهمي للعرض الخاص قبيل بدء عرض الفيلم، إذ حرص على الحضور بشأن تقديم التهنئة لشقيقه الفنان أحمد فهمي، وكذلك أحمد عز، والتقاط الصور التذكارية معهما، فيما انصرف لانشغاله بأمورٍ أخرى.

أبطال وأحداث فيلم العارف

فيلم العارف بطولة أحمد عز الذي يجسد شخصية يونس، والفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية راضي، ومحمود حميدة، وكارمن بيصبص، ومصطفى خاطر، وركين سعد، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء.

تدور أحداث فيلم العارف في إطار من الأكشن والغموض حول حرب العقول والتكنولوجيا و«الهاكرز» الذين يسيطرون على العالم، حيث يعيش يونس مع أسرته وزوجته ويخطط لسرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت الأمر الذي يجعله يدخل في صراع وحرب مع إحدى العصابات الخطيرة والتي تعمل على التخلص منه.

أحمد فهمي يكشف كواليس تجربته في فيلم العارف

وفي تصريحات للفنان أحمد فهمي خلال ندوة «الوطن»، عن فيلم العارف الذي يظهر من خلاله بـ«لوك» مختلف باللحية الكثيفة والشارب قال: إنه سعيد بمشاركة الفنان أحمد عز في هذا الفيلم وفرصة له للاستفادة من خبرته الفنية باعتبار أنه سبقه إلى مجال التمثيل فضلًا عن الاستفادة من القطاع العريض لجمهور عز ومحبيه في جميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف كواليس تجربته مع فيلم العارف، قائلًا إنّ «أحمد عز بعدما عرض عليا الدور، حتى لا يكون هناك ضغط من أي نوع، فأنا على المستوى الشخصي أحبه واحترمه، وعلاقتنا الشخصية جيدة، فكان الفيلم في البداية مع شركة إنتاج ثم تغيرت وذهب لشركة سينرجي، وكنت أحب العمل مع أحمد عز، والمخرج أحمد علاء، وبالفعل قرأت السيناريو، وبعد إمضائي للعقد تحدث معي أحمد عز، وقال لي (اغرف وشيلّ)».