«سي إن إن» تفصل 3 موظفين لحضروهم بمقر العمل دون تلقي لقاح كورونا

أعلنت شكبة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، فصل 3 من موظفيها بسبب حضورهم إلى مقر عملهم، الأسبوع الماضي، دون التطعيم ضد فيروس كورونا، وفق ما نقلت وكالة أنباء «رويترز».

وقال رئيس شبكة «سي إن إن»، جيف زوكر، في مذكرة الفصل: إن الشركة لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات، وأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين.

وأفادت المذكرة: «بأنه يجب تطعيم جميع العاملين في الأخبار والرياضة والاستوديوهات من الآن فصاعدا، لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر منذ شهور، لذا ينبغي ألا يكون هناك لبس في الأمر».

وأضاف زوكر، أن الشبكة قررت، إلى جانب ذلك، تأجيل موعد العودة للعمل من المكتب، الذي كان مقررا في السابع من سبتمبر في الولايات المتحدة، إلى منتصف أكتوبر أو نحو ذلك، بسبب الزيادة في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن الشبكة فرضت وضع الكمامات في أماكن العمل الخاصة بها في لوس انجلوس والعاصمة واشنطن وأتلانتا، لكنه لم يكشف عن موقع المكتب الذي حدثت فيه تلك الواقعة.

إظهار دليل على التطعيم لدخول مقر سي إن إن

وذكرت «سي إن إن» أن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطا رسميا لدخول مقر العمل.

عودة ظهور كورونا وسلالة دلتا تغير خطة عمل الشركات في أمريكا

وغيرت العديد من الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خططها بشأن التطعيمات ووضع الكمامات والعودة إلى العمل من المكتب، بسبب عودة ظهور حالات كوفيد-19 وإعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن إرشادات جديدة تلزم الحاصلين على التطعيم الكامل بوضع الكمامات أيضا.

ومعظم مكاتب سي إن إن، مفتوحة حاليا للموظفين الذين يرغبون في العمل هناك طوعا، بشرط حصولهم على تطعيم كامل.