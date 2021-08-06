مصرع شاب سقط من القطار في الإسماعيلية

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه من قطار مدينة أبوصوير، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم أحمد جمال رئيس مباحث أبوصوير يفيد بمصرع شاب سقط من القطار قرب منطقة روص إسكندر علي بعد 3 كيلو من مدينة ابو صوير، وقالت مصادر أمنية، إن الشاب مقيم بمحافظة السويس وكان برفقة والدته يستقل القطار القادم من محافظة الزقازيق.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت المتوفي من مكان الحادث إلي مشرحة مستشفى القصاصين المركزي.

كانت نيابة الإسماعيلية، أمرت قبل يومين بتسليم 5 جثث إلي ذويهم بعد وفاتهم في حوادث متفرقة عقب انتهاء الطبيب الشرعي من معاينة الجثث، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي قرب منطقة المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، ونقلت سيارة الإسعاف المتوفين لمستشفي القصاصين المركزي فيما تم نقل طفل مصاب 11 سنة إلي المستشفي في حالة خطرة.

وتوفي طالب في معهد خاص ويعمل في إحدى الكافتريات بمنطقة الجامعة القادمة في حادث سير، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام الجامعة القديمة مما ادي إلي وفاة شاب وإصابة شخص آخر بإصابات خطيرة، كما لقي عجوز خمسيني مصرعه وأصيب شاب آخر في حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي قرب منطقة الكيلو 7 بطريق الإسماعيلية القاهرة.