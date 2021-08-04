رئيس الوزراء يتفقد مشروع صوامع أبوصوير في الإسماعيلية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع مجمع صوامع الغلال بأبو صوير فى الإسماعيلية، على هامش زيارته للمحافظة، اليوم، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وتعد صوامع أبوصوير إحدى المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تم تدشينها في الإسماعيلية علي مدار الأشهر الماضية لحفظ الغلال، وتقع الصوامع علي طريق «مدينة المستقبل - أبوصوير»، على مساحة أكثر من 20 ألف متر مسطح يضم 6 صوامع ضخمة.

وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع 12 شهرا ويشمل 6 صوامع بسعة 5 آلاف طن لكل صومعة، بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

ومن المقرر أن يرتفع عدد الصوامع في المشروع إلى 9 صوامع بدلاً من 6 لتطوير وتحسين الطاقة التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

وقال أحد المهندسين العاملين في المشروع إن الصوامع تتمتع بإمكانيات كبيرة أهمها أنظمة مراقبة المخزون المتداول، وأضاف أن نظام تشغيل الصومعة يعمل بنظامي الـ (SCADA)، (PLC) ، مع إمكانية التشغيل اليدوي وأن المشروع يهدف لتقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح.