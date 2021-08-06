تحرير شاطئ «أبو العباس» من سيطرة البلطجية في الإسكندرية

حررت إدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية، شاطئ أبو العباس، أمام مسجد المرسي أبو العباس، من سيطرة مجموعة من البلطجية، اليوم، واستعادت الإدارة المساحة الشاطئية وباشرت فرش الشاطئ بالكامل وتجهيزه بالكراسي والشماسي من أجل إستقبال الرواد لنزول البحر.

شاطئ أبو العباس في الإسكندرية

وعقب حملة الإدارة، أصبح شاطئ أبو العباس في منطقة بحري بالإسكندرية، تحت قيادة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فئة شواطئ خدمة لمن يطلبها، والدخول بقيمة تذكرة 10 جنيهات، تتضمن الشمسية والكرسي، مع عدم وجود مكان لتغيير الملابس أو دورات المياه بسبب المساحة الضيقة الشاطئية.

شواطئ الإسكندرية

فيما كثفت إدارة السياحة والمصايف تواجدها على شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة مع وصول رحلات اليوم الواحد على الشواطئ منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.

وأوضح الإدارة في بيان لها، أن نسب إشغال الشواطئ تراوحت بين 70 إلى 100% بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100% يليه شاطئ «البوريفاج الشرقي» بنسبة اشغال 75% ثم شواطئ «بحري المميز وإيناس حقى ومحمود سعيد وجزيرة الدهب»، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة ، مؤكدًا على إستقبال موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يومياً عدد من الحجزوات الإلكترنية من أجل دخول الشاطئ والاستمتاع بمياه البحر، والتأكد من وجود حجز إلكتروني للشاطئ .