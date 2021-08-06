«الإنس والنمس» يحقق 4 ملايين جنيه إيرادات في يومين

ارتفعت إيرادات فيلم الإنس والنمس في ثاني أيامه بدور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 2 مليون و589 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

4 ملايين جنيه إيرادات فيلم الإنس والنمس في يومين

ووصل إجمالي إيرادات فيلم الإنس والنمس على مدار اليومين الماضيين إلى 4 ملايين جنيه، بينما جاء فيلم «العارف» في المركز الثاني حيث لم تتجاوز إيراداته حاجز الـ931 ألف جنيه، أمس، وفي المركز الثالث جاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 359 ألف جنيه، وانتقل فيلم «مش أنا» للمركز الرابع 263 ألف جنيه.

وجاء في المركز الأخير فيلم «أحمد نوتودام» الذي حقق 5 آلاف جنيه، ويستمر الفيلم في دور العرض السينمائي للأسبوع الـ 13 على التوالي، منذ طرحه للمرة الأولى خلال موسم عيد الفطر السينمائي.

وأوضح صفوت الهلباوي نائب مدير التوزيع في شركة «دولار فيلم»، أن الإيرادات في الموسم الحالي مرضية بشكل كبير، ولكنها لن تعوض المنتجين عن الخسائر التي تكبدوها خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتابع الهلباوي لـ «الوطن»: «هناك عدد من الأفلام الجاهزة للعرض وتم تأجيلها بسبب ظروف أزمة كورونا، ويحدد المنتجين في الوقت الحالي الموعد الأنسب لطرحها، وحتى الآن لم يتم تحديد سوى موعد طرح فيلم (موسى)، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات جيدة».

وخلال الأيام المقبلة تستقبل دور العرض عدد من الأفلام الجديدة، منها فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، وبطولة عدد من النجوم من بينهم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، ويقدم الفيلم أول «روبوت» في الوطن العربي، ويندرج تحت عالم «المستضعفون» الذي يعتبر أول عالم سينمائي في مصر يجمع شخصيات مختلفة، ومن المقرر طرح في دور العرض السينمائي في 11 أغسطس الجاري.