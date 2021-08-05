إيرادات فيلم الإنس والنمس.. يتصدر شباك التذاكر في اليوم الأول

تصدرت إيرادات فيلم الإنس والنمس، للفنان محمد هنيدي، شباك التذاكر، في أول أيام طرحه بدور العرض السينمائي، أمس الأربعاء، متفوقًا على الفنانين أحمد عز وكريم عبد العزيز.

واقتربت إيرادات فيلم الإنس والنمس، من مليون ونصف المليون جنيه، في أول أيام عرضه، ليلحق به في المركز الثاني فيلم العارف، والذي حقق 814 ألف جنيه، في شباك التذاكر، خلال أمس الأربعاء.

شريف دسوقي في العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس

وكان الفنان شريف دسوقي، حضر العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس»، أمس الأربعاء، والذي أقيم داخل مجمع سينمات أحد المولات التجارية الكبرى.

وتواجد شريف دسوقي، وهو يجلس على كرسي متحرك، إذ كان يتحرك بمرونة شديدة على السجادة الحمراء «ريد كاربت»، وسط حالة نفسية جيدة.

أبطال فيلم الإنس والنمس

ويجمع فيلم «الإنس والنمس» لأول مرة، النجمين محمد هنيدي ومنة شلبي، بجانب مشاركة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وسليمان عيد، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير، ويُعرض الفيلم في أكثر من 27 دور عرض ومجمعات سينمائية بالقاهرة.

محمد هنيدي عن فيلم الإنس والنمس: «زي الأفلام الأجنبية»

وكان الفنان محمد هنيدي، أعرب عن سعادته بردود فعل الجمهور، بشأن فيلم الإنس والنمس، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الحمد لله خلصنا العرض الخاص.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. بنقدم لكم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة زي الأفلام الأجنبية بمستوى متطور وجديد، وبقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة وللعيلة كلها.. إن شاء الله تشوفوه وتنبسطوا انتوا وصحابكم وأسرتكم».