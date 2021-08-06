لطلاب الثانوية.. خطوات تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا

تنطلق اختبارات القدرات بالكليات المختلفة التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات أولا، من غدا السبت 7 أغسطس، حيث يمكن أن يقوم الطلاب بالتسجيل لاختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق إلكترونيًا.

وفي سطور تستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها خطوات تسجيل اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق إلكترونيًا:

خطوات تسجيل اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق إلكترونيًا

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا، ثم الضغط على خانة تسجيل اختبارات القدرات والضغط على حجز اختبارات القدرات.

تحديد مصدر الشهادة التي حصلت عليها، وإدخال رقم الجلوس والرقم القومي، والرقم الموجود بالصورة.

تظهر بيانات الطالب الخاصة برقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب، ويتم مراجعة البيانات .

تحديد الكليات المطلوبة للاختبار بها، والضغط على زر الحفظ وطباعة الإيصال.

الضغط على خانة «أقر بأن الرغبات المسجلة صحيحة ولن يمكنني التعديل بعد ذلك».

الضغط على خانة موافق.

يظهر بعدها ميعاد وأماكن أداء الاختبارات الخاصة بالكليات التي حددها الطالب، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

على أن تكون رسوم القدرات لكل كلية 450 جنيها، علمًا بأن وزارة التعليم العالي حذرت من أى مركز أو سنتر يدعي تدريبه للطلاب على اجتياز اختبارات القدرات ووصفته بأنه كيان وهمى غير مرخص.