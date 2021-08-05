تربية رياضية بنات بجامعة حلوان: بدء اختبارات القدرات 2021 يوم 7 أغسطس

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، بدء اختبارات القدرات 2021 لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022، من يوم السبت الموافق 7 أغسطس 2021 ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة حنان السيد، عميد الكلية، موضحة أنه يجب على الطالبات الراغبات في التسجيل لاختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات التي يرغبن بها من خلال الرابط التالي هنا.

الحضور بملابس التدريب.. شرط اختبارات القدرات 2021

وشدد االدكتور ماجد نجم، على الطلاب بضرورة الالتزام بالإرشادات العامة التي أقرتها اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا تطبيق الجامعة لكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب خلال فترة إجراء اختبارات القدرات التي تؤهل الطلاب للالتحاق بكلية التربية الرياضية وهي من الكليات المميزة التي توفر نظام تعليمي مدعم بمنظومة عصرية للتعليم والدراسة وتقدم من خلال أقسمها العديد من البرامج الرياضية وتوفر احتياجات سوق العمل من خريج متميز قادر على المنافسة.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة حنان السيد، أن متطلبات الالتحاق باختبارات القدرات بتربية رياضية بنات جامعة حلوان تتمثل في توفر الملابس الرياضية المطلوبة للطالبات وهي «مايوه، تيشرت أبيض، بنطلون تدريب أسود، حذاء رياضى، شراب قصير أبيض»، ويفضل حضور الطالبة مرتدية ملابس التدريب، ويشترط على طالبات الثانوية العامة تقديم عدد من الأوراق والمستندات أثناء التقدم للكلية لإجراء اختبارات القدرات، كما يتطلب حضور الطالبات في اليوم المحدد للاختبار فى تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وتابعت: هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الطلاب الالتزام بها تتمثل فى إحضار الطلاب جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أى فيروسات، التزام الطلاب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية فى بعض التخصصات.

والحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، كما أنه غير مسموح لأولياء الأمور دخول الكليات، ويمنع الحضور بالتليفون أو أى أجهزة إلكترونية داخل قاعة الاختبار، وفي حالة تصوير اى اختبار أو نشره بأى وسيلة رقمية أو غير رقمية يعتبر الطالب غير لائق فى اختبارات القدرات.

وتتضمن خطوات التقدم مايلى:

1- إيصال دفع الرسوم المقررة لاختبارات القدرات.

2- 6 صورة شخصية 4×6

3- أصل رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة وصورة منه.

4- صورة من البطاقة الشخصية.

5- شهادة التفوق الرياضي في حالة وجودها للحاصلات على بطولات رياضية.

6- قلم جاف لملأ الملف والاستمارات، بينما يتم معرفة نتيجة الاختبار من خلال الرابط التالى: هنا.

وتشمل اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بنات الكشف الطبي المبدئي للتأكد من سلامة القلب، لإثبات كفاءة الطالب.

- اختبار الطول والوزن، حيث يشترط أن لا يقل طول الطالبة عن 155 سنتيمتر.

- اختبار القوام للكشف عن العيوب والانحرافات القوامية وتسجل النتيجة لائق أو غير لائق.

- الاختبار الشخصى للتأكد من «النطق – المظهر - السمع – المعلومات العامة

- الصوت».

- اتجاهات الطالبة ويقيم «لائق أو غير لائق».

- اختبار المهارة الرياضية.

وتتمثل الاختبارات الرياضية فى اختبار السرعة «العدو50 متر»، اختبار المرونة «ثنى الجذع لأسفل من الوقوف على المقعد»، اختبار تحمل القوة «ثني الذراعين من الانبطاح المائل المعدل للبنات»، اختبار قدرة الرجلين «الوثب العريض من الثبات»، واختبار التحمل الجرى 600 متر.

هذا وتتمثل شروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالى درجات الاختبارات كشرط لنجاح الطالبات وحصولهن على لائق.