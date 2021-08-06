ربيع: القناة الجديدة لعبت دورا محوريا في رفع التصنيف

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة لعبت دورا محورياً في رفع تصنيف القناة بشكل عام وزيادة قدرتها على مواجهة تحديات المنافسة، وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطوير قناة السويس أظهر متطلبات جديدة لمواكبة التحديث مشيرا إلي أن الهيئة بدأت تطوير وتحديث الأسطول البحري.

وتابع: «تم بناء أربع قاطرات جديدة بترسانة بورسعيد لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة النقل البحري وتلبية متطلبات العمل بقناة السويس في مدة قياسية لم تتجاوز عام واحد».

وأضاف أنه تم تدشين الكراكة «مهاب مميش»، في شهر أبريل الماضي والكراكة «حسين طنطاوي»، أول أمس، وهما أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلي بناء 10 لنشات إرشاد جديدة بالشركات التابعة للهيئة.

ولفت إلى إن الهيئة تعاقدت على شراء نشات من فرنسا هي الأحدث في فئتها لمكافحة التلوث البترولي إضافة إلي تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية بإعادة تشكيل أسطول مراكب الصيد المصرية من خلال بناء 100 مركب صيد جديد.

وعن استراتيجية هيئة قناة السويس خلال عام 2023 قال «ربيع»، إن الهيئة تعمل علي مواكبة المتغيرات في صناعة السفن والنقل البحري واللوجستيات وهو ما مكن الهيئة من عبور أزمة استثنائية معقدة عقب جنوح السفينة «إيفر جيفن»، في قناة السويس، خلال مارس الماضي وهي الأزمة التي جاءت بمثابة اختبار لقدرات وخبرات هيئة قناة السويس.