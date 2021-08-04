رئيس قناة السويس: %8.3 زيادة في إيرادات قناة السويس منذ افتتاح «الجديدة»

أجرى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مقارنة بين الـ6 أعوام التي سبقت افتتاح قناة السويس الجديدة، والـ6 أعوام التالية لافتتاح القناة، فذكر أنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015، مرت 104 آلاف و170 سفينة، بينما مر بعد افتتاحها 108 آلاف و975 سفينة، بزيادة 4.9%.

المقارنة في الحمولات الصافية

وأضاف «ربيع»، خلال كلمة له عرضها «التليفزيون المصري»، أن الحمولة الصافية التي مرت من قناة السويس خلال الـ6 أعوام التي سبقت افتتاح القناة الجديدة بلغت 5.5 مليار طن، بينما بعد 6 سنوات من افتتاح الجديدة كانت الحمولة الصافية التي مرت 6.6 مليار طن، بزيادة 21.9%.

المقارنة في الإيرادات

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الإيراد الخاص بالقناة خلال 6 سنوات قبل افتتاح القناة الجديدة بلغ 30.5 مليار دولار، بينما خلال 6 سنوات من افتتاحها بلغ 33.1 مليار دولار، بزيادة 8.3%، كما قامت هيئة قناة السويس بتنفيذ سلسلة من المشروعات العملاقة لربط ضفتي القناة عبر المحاور المتعددة للعبور من وإلى سيناء، بواقع 6 أنفاق عملاقة و5 كباري عائمة و8 محاور للمعديات.

استراتيجية النهوض بمنطقة سيناء

وأوضح أنه من أجل دفع عجلة الاستثمارات وجذب المشروعات العملاقة لمنطقة سيناء، يجري العمل على بناء معديتين جديدتين في ترسانة بورسعيد البحرية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الخدمية الخاصة بمعدية الأفراد بالقنطرة شرق، بما يسهم في تيسير حركة نقل البضائع والمركبات والأفراد من وإلى أرض الفيروز.