أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2021

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القوات المسلحة تُعلم من يعمل بها تقدير الوطن واحترام الكفاءات التي قدمت الكثير للوطن، متابعا: «مش هنلاقي زي اللي عمله المشير حسين طنطاوي للوطن، تولى وزارة الدفاع 20 سنة، وحدث سلاح الجيش، وتولى المجلس العسكري وحافظ على البلاد لحد ما سلمها في الوقت اللي كان في بلاد بتنهار فكان تكريم له إننا نسلم أحدث كراكة على اسمه تمن الجميل اللي قدمه لمصر، وده تشريف لينا إننا نحط اسمه مش تشريف لسيادته».

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الكراكة الجديدة «حسين طنطاوي» طولها 147 مترا، وعرضها 23 مترا، وتعمل على عمق من 8 أمتار إلى 35 مترا، ومنظومة التكريك فيها متطورة جدا وتعطي شكلا ثلاثي الأبعاد للقاع، لافتا إلى أن أحدث الكراكات تعمل بنصف طاقة هذه الكراكة الجديدة التي تعمل في القطاع الصخري.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الكراكة الجديدة إضافة بجانب الكراكة «مهاب مميش» من أجل تكريك 40 كليو جنوبا في القناة، للانتهاء سريعا من المشروع المقترح لتطوير تلك المنطقة، مبينا أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، جرى تخفيض رسوم المرور لنسبة تزيد عن 20%، من أجل تشجيع السفن على المرور من القناة، وفي النصف الأول من العام الميلادي 2021، سجلت القناة مرور 2519 سفينة، وتحصلت القناة على 3 مليارات دولار، وإذا سارت الأمور على نفس المنوال في النصف الثاني من العام الحالي، سيكون الإجمالي أكبر من السنة الماضية الذي تجاوز 5 مليارات دولار.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن يوليو الماضي، سجل إيرادات 538 مليون دولار، وهو الأعلى من بين الإيرادات الشهرية للقناة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بيوليو 2020، مبينا أن أزمة السفينة البنمية بينت أهمية قناة السويس بعد احتجاز 422 سفينة، وتعطل السفن التي كانت ستخرج من الموانئ: «كنا مقدرين إن أزمة السفينة إيفر جيفن، تقعد شهور، بس مصر حلتها في 6 أيام».