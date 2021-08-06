أماكن عقد اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية والأدوات المطلوبة

تنطلق اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات خلال ساعات، ومنها اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية، والمقرر عقدها غدًا السبت 7 أغسطس الجاري.

وتأتي اختبارات القدرات ضمن أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2021/ 2022، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن أداء اختبارات القدرات للراغبين بدخول كلية الفنون التطبيقية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فإن تم تحديد أماكن يتم فيها أداء اختبارات القدرات للراغبين بالقبول بكلية الفنون التطبيقية بكافة المحافظات والتى تأتى بنحو:

أماكن أداء اختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية

- فى محافظتي القاهرة والجيزة، تتم الاختبارات داخل كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

- بمحافظات الغربية، المنوفية، القليوبية، السويس، الشرقية، والإسماعيلية، تقام الاختبارت بمقر كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

- بمحافظات الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، والبحيرة تعقد بمقر كلية الفنون التطبيقية بدمياط.

- بمحافظات بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، وأسوان، تعقد بكلية الفنون التطبيقية ببني سويف.

شروط خوض اختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية

- يقتصر القبول بهذه الكليات على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية «كيمياء – فيزياء – أحياء»، حديث والشعبة الهندسية «كيمياء – فيزياء – رياضة بحتية – رياضة تطبيقية»، والطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» من القسم العلمى.

- ويتم ترشيح الطلاب لهذه الكليات عن طريق شبكة الإنترنت بأسبقية المجموع الكلى درجات الطالب وذلك من الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بالكلية.

الأدوات المطلوبة أثناء الاختبار

- قلم رصاص .

- مسطرة.

- ألوان جواش أو مياه أو أقلام.

أقسام كلية الفنون التطبيقية

1- قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون.

2- قسم الطباعة والنشر والتغليف.

3- قسم الإعلان .

4- قسم التصميم الداخلى والأثاث .

5- قسم التصميم الصناعى .

6- قسم الأثاثات المعدنية والإنشاءات المعدنية والحديدية.

7- قسم المنتجات المعدنية والحلية.

8- قسم الخزف.

9- قسم الزجاج.

10- قسم الزخرفة.

11- قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم.

12- قسم الغزل والنسيج والتريكو.

13- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

14- قسم الملابس الجاهزة.