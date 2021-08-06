غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ«ابتدائي وإعدادي وثانوي» بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، انتهاء مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من الاستعداد لبدء امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل فى مختلف المراحل الدراسية والمقرر أن تنطلق غدا السبت، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مختلف اللجان لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة محمد عطية، مدير المديرية، أن مواعيد بدء امتحانات التكميلي والدور الثاني للصف الرابع الابتدائي وما يعادله بالقاهرة على مدار 3 أيام تبدأ غدا السبت 7 أغسطس إلى الاثنين، وامتحان الصف الخامس الابتدائى وما يعادله تنطلق من غدا السبت إلى الاثنين 9 أغسطس أيضا على مدار 3 أيام، وامتحان الصف السادس الابتدائي يعقد فى الفترة من السبت 7 أغسطس وحتى 9 أغسطس الجارى.

امتحانات سنوات النقل الإعدادي والرياضى

أما مواعيد امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل الإعدادي العام والرياضي تبدأ من السبت الموافق 7 أغسطس وحتى 9 أغسطس على مدار 3 أيام، وامتحانات النقل الإعدادي المهني تبدأ من السبت إلى الاثنين المقبل، أما امتحانات الدور الثانى للإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين تنطلق من الأربعاء 11 أغسطس وحتى الخميس 19 أغسطس المقبل وتستمر على مدار 7 أيام، وامتحانات الدور الثانى للإعدادية المهنية تبدأ من الأربعاء 11 أغسطس وتنتهى 19 أغسطس الجارى.

مواعيد امتحانات النقل للثانوى العام

وفيما يتعلق بامتحانات الدور الثانى لسنوات النقل للثانوي العام والرياضي فهى تنطلق من السبت الموافق 7 أغسطس إلى الاثنين 9 أغسطس الجارى.

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة على أن الامتحانات لن تعقد يوم الخميس 12 أغسطس الجارى، مع التأكيد على سلامة الطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة عند دخول اللجان واستمرار أعمال التعقيم وتطهير اللجان وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب والحد من أى زحام والحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل اللجان، فضلا عن تسليم الطلاب امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الامتحان التكميلي على أن يقوم الطالب بتسليمها مع امتحان المواد الأساسية.