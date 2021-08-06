عاجل.. محلب يصل إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة على الكفراوي

وصل منذ قليل، الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي.

جدير بالذكر أن محلب، كلفه الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيل وزارته الأولى في 25 فبراير 2014.

ثم أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليفه بتشكيل الوزارة الثانية له في يونيو 2014.

وكان نجل وزير الإسكان الأسبق، عبدالعزيز الكفراوي، أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل؛ حيث ستكون من مسجد المشير في التجمع الخامس، اليوم عقب صلاة الجمعة.

كانت مصادر أكدت أن وفاة «الكفراوي» تمت بشكل طبيعي أثناء تواجده مع أسرته في الساحل الشمالي.