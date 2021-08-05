بعد وفاته.. شجرة نادرة تسببت في خلاف بين حسب الله الكفراوي وفنان شهير

توفى منذ ساعات، حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، عن عمر ناهز 90 عاما، وذلك حسب ما أعلنه نجله المهندس عبدالعزيز الكفراوي، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مفيد فوزي: حسب الله الكفراوي كان لايعرف معنى الرفاهية

وقال الإعلامي مفيد فوزي، إنه حاور حسب الله الكفراوي وزير الإسكان السابق، وكان على علاقة قوية به، مؤكدا أنه كان شخصا لا يعرف معنى الرفاهية، بل كان هدفه خدمة الوطن دون مجاملات لأحد مهما كان.

وأضاف فوزي في تصريح لـ« الوطن»،:« في مرة قالي تعرف يعني أي الرفاهية، قولتله الرفاهية إنك تسمتع بالحياة وتشوفها بشكل جميل، قالي لا الرفاهية هي إنك تعيش وتتنفس»، مؤكدا أن كان شخصية عظمية ومخلصة لخدمة الوطن.

رواد السوشيال ميديا يتدالون فيديو لـ حسب الله الكفراوي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للراحل حسب الله الكفراوي، الذي يؤكد من خلاله حرصه على المصلحة العامة عند توليه وزارة الإسكان، وعدم الكيل بمكالين، إذا تعلق الأمر بالصالح العام، وذلك على حسب وصفهم.

الكفراوي يتحدث عن إزالة أشجار نادرة لـ أحمد مظهر

وكان حسب الله الكفراوي، تلقى سؤلا عندما ظهر ضيفا مع الإعلامي مفيد فوزي عبر أحد البرامج التلفزيونية، وكان نصه: «لماذا تعدى بلدوزر وزير الإسكان على حديقة الفنان أحمد مظهر، رغم تواجد العديد من النباتات النادرة بداخلها، رغم توسل الفنان أحمد مظهر لعدم حدوث هذا الأمر كثيرا».

وأجاب حسب الله الكفراوي، بأن سبب ذلك أنه كان مخطط بناء كوبري لخدمة الملايين من المصريين، فضلا عن أن الفنان أحمد مظهر، كان يستطيع نقل هذه الأشجار إلى مكان آخر لأجل الصالح العام: «دا لو كان جامع كنت هديته، الطريق يخدم ملايين، المسئول طالما كان هدفه خدمة بلده يستطيع أن يأخذ القرار الصعب وهو واقف علي أرض صلبة».

وفاة حسب الله الكفراوي

وكان حسب الله الكفراوي، أحد أهم المسؤولين التنفيذيين والمخططين المعماريين في مصر خلال السنوات الماضية، فضلا عن شغله للعديد من المناصب الهامة، وكان آخرها وزير للإسكان، وتوفى اليوم عن عمر ناهز 90 عاما.