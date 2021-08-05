محافظ دمياط تنعى حسب الله الكفراوي: تغمده الله بواسع رحمته

نعت الدكتورة منال عوض، المهندس حسب الله الكفراوي، ابن محافظة دمياط ومحافظها الأسبق، والذى وافته المنية اليوم الخميس.

وقالت محافظ دمياط، إن الفقيد كان له إسهامات وإنجازات كبيرة بقطاعات مختلفة، خلال تقلده لعدة مناصب، أهمها وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما شغل الراحل منصب محافظ لدمياط، وأعربت «عوض»، عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعلن عبد العزيز الكفراوي، نجل وزير الإسكان الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل؛ حيث ستكون في مسجد المشير في التجمع الخامس، غدًا عقب صلاة الجمعة.

وأكدت مصادر، أن وفاة «الكفراوي» طبيعية، وجاءت أثناء تواجده مع أسرته في الساحل الشمالي.