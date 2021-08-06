مصدر بالصحة: على أصحاب الأمراض المزمنة التسجيل عبر موقع «لقاح كورونا»

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن أصحاب الأمراض المزمنة لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا، ولذلك عليهم التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة في تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبًا لأي موجة مرتقبة للفيروس، موضحًا أن الوزارة تسلمت أوراق الشحنات الخاصة بلقاحي فيروس كورونا «أسترازينيكا وجونسون آند جونسون» تمهيداً لاستقبال الجرعات الأسبوع المقبل، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصولها.

وقال المصدر في تصريح لـ«الوطن» إنه في إطار خطة الوزارة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فإنه من المقرر استقبال لقاح «فايزر»، خلال الشهر الجاري، حيث تم تجهيز 63 ثلاجة لحفظ اللقاح، وهي تكفي لحفظ ما يقرب من 700 ألف جرعة من اللقاحات، مشيرًا إلى أنه من المفترض استقبال لقاح «فايزر» خلال الشهر الجاري، بعدما أثبت فاعليته في مواجهة الفيروس وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، ولا يمكن تصنيعه في مصر، فضلاً عن توزيع مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» خلال الأسبوعين المقبلين بمراكز تلقي اللقاح.

وأوضح: أن خطوات تسجيل تلقي لقاح كورونا عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة هي نفس خطوات التسجيل العادية لكن في بداية الاختيار لا بد أن يختار أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الخانة المخصصة لهم.

خطوات التسجيل على موقع لقاح كورونا

خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع تلقي لقاح كورونا في مصر، من هنا، وهي بنحو:

- الدخول على موقع تلقي لقاح كورونا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- إدخال بيانات المواطن بطريقة صحيحة، وهي «الاسم والرقم القومي والتاريخ المرضي إن وجد».

- إدخال رقم الهاتف المحمول واختيار المنطقة التي يرغب المواطن في تلقي اللقاح بها.

- بعدها ترسل الوزارة رسالة نصية تفيد بموعد ومكان تلقي اللقاح بعد موافقة المواطن على شروط تلقي الجرعات.