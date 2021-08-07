استخدم ووفر في الفاتورة.. اعرف درجات الحرارة لضبط الأجهزة الكهربائية

كشفت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء، عددا من الطرق والآليات لترشيد الطاقة بهدف الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية بصورة صحيحة دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم، بحيث ينعكس على المستهلك بصورة مباشرة في تخفيض فاتورة الاستهلاك.

كيفيه ضبط درجات الحرارة لـ الأجهزة الكهربائية بالمنازل لتقليل الاستهلاك

وأشارت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسميه علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كيفية ضبط درجات الحرارة لعدد من الأجهزة الكهربائية بالمنازل، لتقليل الاستهلاك وخفض فاتورة الكهرباء الشهرية، خاصة بعد تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادة في شرائح الاستهلاك الجديدة بداية من فواتير شهر أغسطس الجاري للعدادات التقليدية القديمة.

السخانات

كشفت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه يجب ضبط السخانات الكهربائية عند درجة حرارة (40˚م) كحد أقصى لتقليل الاستهلاك، لافتة إلى أن السخانات تعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة من (1 إلي 3 ك.و.س) مع صيانة الأنابيب والمحابس المسربة للمياه الساخنة

وقالت الشركة إنه يجب تشغيل السخان قبل استخدامه بنصف ساعة فقط، وفصل الكهرباء عنه عند عدم الاستخدام.

التكييفات

قالت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه يجب ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة (22˚م) كحد أدنى للتقليل من الاستهلاك مع تفادي تركيب الوحدة الخارجية (Compressor) في الأماكن دائمة التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم فتح النوافذ أو ترك أبواب الغرفة مفتوحة أثناء تشغيل التكييف، كذلك يجب عمل صيانة دورية لتنظيف فلاتر الهواء وغلق الجهاز عند مغادرة الغرفة.

غسالات الملابس

وأشارت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الي انه يجب خفض درجة حرارة المياه المستخدمة في الغسيل إلى (45 ˚م) حيث يوفر ذلك من 10% إلى 15% من الطاقة المستهلكة مع تشغيل الغسالة عند ملئها واستخدام البرامج المخصصة لكل نوع ملابس وعدم استخدام المجفف والاعتماد على أشعة الشمس والهواء الطبيعي للتجفيف.

أفران الكهرباء

نصحت الشركة بعدم استخدامها إلا في الضرورة حيث يعتبر الحمل الكهربائي لهذه الأفران من الاستهلاكات الكبيرة مع ضبط الحرارة والمؤقت الزمني الملحق بالفرن وعدم فتح باب الفرن إلا بعد انتهاء المدة حيث إن فتحه سيؤدي إلى فقدان 25% من الحرارة في كل مرة.