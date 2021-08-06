لمدة ساعتين.. تعرف على خريطة «فصل الكهرباء» عن عدة مناطق بالغربية

أعلنت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار عن محطه محولات غرب طنطا التابعة لقطاع كهرباء غرب الغربية غدا، السبت 7 أغسطس الجاري من الساعة السادسة صباحا وحتي الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم.

إجراء أعمال صيانة دورية

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، أن أسباب فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالنطاق الجرافي للشركة يرجع إلي إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية.

مناطق فصل التيار

وأشارت الشركة إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار عنها هي:

- حي ثاني طنطا

شارع البحر من أول شارع محب حتي عمر بن عبد العزيز مرورا بشارع معاوية وحسان بن ثابت بالإضافة إلي المنطقه الموجودة خلف مديرية الزراعة والشوارع المتفرعة من تلك المنطقة.

- حي أول طنطا

منطقه أخر بن الفارض وبالتحديد - شارع بن مالك- كفره السجن - مجمع المحاكم-منطقه مستشفي الهلال - شارع المدارس- النجده - الأمن المركزي - المطافي - ميدان البطراويشي - شارع عثمان محمد - منطقه السيد البدوي - شارع المديرية من المحطة - منطقه سعد الله غرب الطريق الزراعي - منطقه نادي المعلمين - منطقه نجف الجامعة - أول طريق شوبر- منطقه علي مبارك وسوق الجمله - مستشفي 57357 مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والفرنساوي - طريق المعاهده - أول طريق إسكندرية ناحية السجن - امتداد شارع النادي حتي طنطا سكان - منطقه السريع ناحية كفر عصام- منطقه محلات السلاب علي السريع - صوامع الغلال - مصنع الكاوتش -محطه مياه المرشحة.

- مركز طنطا

قري شقرف - شبرا النمله - كفر الحما - محله مرحوم - كفر العرب - الجوهرية والقري المجاورة لمحله مرحوم.

وطالبت الشركة أهالي المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي باتخاذ احطياتهم خلال فترة الانقطاع من تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.