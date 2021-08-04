وظائف الكهرباء 2021.. آخر موعد للتقديم ينتهي خلال ساعات

ذكرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنّ اليوم الأربعاء هو آخر موعد لاستلام الملفات للمتقدمين لشغل وظائف الكهرباء 2021 حتى السادسة مساء، وفقا للإعلان رقم 2 للتعيين في الهيئة.

مراجعة ملفات المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، إنّ اللجنة ستراجع ملفات وظائف الكهرباء 2021 وفقا للإعلان رقم 2، والتي سيتم تجميعها واختيار المطابق منها للمتطلبات والشروط فقط، ولن يتم النظر إلى الملفات غير المكتملة أو غير المستوفية للشروط المعلن عنها في المسابقة.

التواصل مع المتقدمين من أصحاب الملفات المطابقة للشروط لوظائف الكهرباء 2021

وأكد الوكيل أنّه سيتم التواصل مع المتقدمين من أصحاب الملفات المطابقة للشروط، لإبلاغهم بمواعيد وأماكن الاختبارات بعد الانتهاء من مواعيد استلام الملفات، موضحا أنّ التخصصات المطلوبة لشغل وظائف الكهرباء 2021 ستكون وفقا للإعلان رقم 2 بالهيئة، وإجمالي عدد الوظائف نحو 300 منها 226 سيكون عملهم بمقر المحطة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، والباقي سيكون مقر عملهم في القاهرة، مع العلم أنّه يمكن نقل مقر عملهم إلى الضبعة في وقت لاحق.

التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2021

وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، أنّ التخصصات المطلوبة للتعيين بوظائف الكهرباء 2021 وفقا للإعلان رقم 2 بالهيئة، هي 214 مهندسا بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية: «مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، نووي، وكيمياء»، إضافة لمجموعة وظائف العلوم والمحاسبين والأطباء البشريين فقط، ووظائف التنمية الإدارية التي تتطلب مؤهل عالٍ مناسب وكذلك وظائف القانونيين.

وأشار الوكيل إلى أنّ عدد وظائف العلوم المعلن عنها 13 وظيفة، ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة مطلوب فيها 12 وظيفة، ووظائف الطب البشري مطلوب فيها 7 وظائف، ووظائف التنمية الإدارية مطلوب 28 وظيفة، ووظائف القانونين 2 والوظائف المكتبية 15 والوظائف الفنية 9.

تدريب الناجحين في مسابقة التعيين بوظائف الكهرباء 2021

ولفت رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، إلى أنّ الناجحين في المسابقة، سيتم تدريبهم حسب كل وظيفة سواء داخل الهيئة أو خارجها أو خارج مصر، حسب طبيعة كل وظيفة ودوره فيها.