افتتاح مسجد «سيدي كامل» بتكلفة 4 ملايين جنيه في كفر الشيخ

افتتح الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، مسجد «سيدي كامل»، بقرية مسير بمركز كفر الشيخ، في حضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم، أنه تم افتتاح مسجد سيدي كامل بقرية «مسير»، التابعة لمركز كفر الشيخ، المقام بالجهود الذاتية وعلى نفقة الأهالي بتكلفة 4 ملايين جنيه على مساحة 500 متر.

وأضاف «يونس» أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامات، واصطحاب المصليات والمطهرات الخاصة، وتناول الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف في الخطبة، فضل بناء المساجد والهجرة النبوية الشريفة، وقرب بدء العام الهجري الجديد.

في وقت سابق، افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، مسجد الزهيري بقرية البحيري التابعة لمركز سيدي سالم، المقام بالجهود الذاتية وعلى نفقة الأهالي بتكلفة مليون و235 ألف جنيه على مساحة 247 مترا، وقال «يونس»، إن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامات، واصطحاب المصليات والمطهرات.