10 شروط لمسابقة الغناء للمصريين في الخارج بينها أن تكون الأغنية وطنية

تتعاون السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لمشاركة أبناء المصريين في الخارج الموهوبين في مجال الغناء، في مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب، حيث يتم استقبال طلبات المشاركة للمصريين بالخارج حتى يوم 15 أغسطس الجاري.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مسابقة «أنا المصري» التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تعد فرصة مهمة لأبنائنا المصريين بالخارج من الموهوبين في مجال الغناء، بهدف تعريف الجمهور المصري بمواهبهم الغنائية الكبيرة، ولما حققته المسابقة من نجاحات في نسخها السابقة، مضيفا أنه حرصاً على إتاحة الفرصة لأبنائنا بالخارج من الموهوبين في الغناء للمشاركة في هذه المسابقة، فقد تقرر مد فترة التقديم حتى يوم 15 أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر أن المسابقة تهدف لإشراك أبناء المصريين في الخارج، بوطنهم الأم مصر، وتعريف الجمهور المصري بالمواهب المصرية في الخارج، ويرصد التقرير التالي شروط المسابقة:

1- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- يحق للمتسابق التقدم بعملين فقط.

4- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق.

5- يقدم المتسابق إقرارًا موقعًا من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق.

6- ألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.

7- يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية «كلمات - لحن - غناء» بصيغة MP3.

8- يتم إرسال الاستمارة وعمل المتسابق على البريد الإلكتروني: anaelmaasryabroad@gmail.com

9- تعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.

10- تبلغ قيمة الجوائز المالية كالتالي: جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه، جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه، جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه، جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه، جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.